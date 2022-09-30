Израиль отзывает своих солдат, которые имеют российский паспорт и находятся в РФ 5 30.09.2022, 21:04

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21 премьер Израиля попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России.

Израиль отзывает своих солдат с российскими паспортами. Об этом заявил 30 сентября редактор Walla Гай Элстер в Twitter, ссылаясь на израильского чиновника.

#BREAKING Israeli official says the army orders all his soldiers with Russian passports who are in Russia to return to Israel immediately @BarakRavid — Guy Elster (@guyelster) September 30, 2022

«Израильский чиновник говорит, что армия приказывает всем солдатам с российскими паспортами, которые находятся в России, немедленно вернуться в Израиль», – заявил он.

21 сентября премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России после объявления о частичной мобилизации в РФ. Также он поручил правительству принимать больше иммигрантов, приняв меры для выдачи виз и размещения по прибытию.

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