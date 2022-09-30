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Израиль отзывает своих солдат, которые имеют российский паспорт и находятся в РФ

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  • 30.09.2022, 21:04
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Израиль отзывает своих солдат, которые имеют российский паспорт и находятся в РФ

21 премьер Израиля попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России.

Израиль отзывает своих солдат с российскими паспортами. Об этом заявил 30 сентября редактор Walla Гай Элстер в Twitter, ссылаясь на израильского чиновника.

«Израильский чиновник говорит, что армия приказывает всем солдатам с российскими паспортами, которые находятся в России, немедленно вернуться в Израиль», – заявил он.

21 сентября премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России после объявления о частичной мобилизации в РФ. Также он поручил правительству принимать больше иммигрантов, приняв меры для выдачи виз и размещения по прибытию.

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