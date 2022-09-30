Две белоруски лишились денег по новой схеме 30.09.2022, 21:01

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Они заполнили анкеты от банка.

Стало известно, как кибермошенники активизируют новую схему обмана белорусов. Подробнее о новом мошенничестве, связанном с банками и соцсетями, рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители предупредили белорусов, что в соцсетях активизировались мошенники. На уловку уже попались и лишились крупных сумм две жительницы Минской области.

Так минчанки откликнулись на рекламу якобы своего банка о проведении анкетирования с целью улучшения качества обслуживания. Когда белоруски заполнили простые анкеты, им предложили поучаствовать в розыгрыше денег. А далее «выигравших» минчанок попросили выполнить пару простых инструкций: перейти якобы на сайт интернет-банкинга, ввести данные банковских карт и СМС-подтверждение.

Так за пару кликов жительница Фаниполя потеряла 8,4 тысячи белорусских рублей, а белоруска из Солигорска и того больше - 10 тысяч белрублей.

В МВД предупредили, что информацию об акциях и розыгрышах нужно перепроверять на официальных сайтах банков и других учреждений.

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