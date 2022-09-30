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Почему в квартирах минчан вначале батареи жарят, а потом остывают

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  • 30.09.2022, 21:38
  • 1,172
Почему в квартирах минчан вначале батареи жарят, а потом остывают

Коммунальники объяснили.

В Минске полным ходом идет процесс подключения жилых домов к теплу. 2 октября станет тепло уже во всем городе. Коммунальники объяснили, как идет процесс.

- Сразу в систему отопления запускается очень горячий теплоноситель. И в первые день-два батареи в квартирах могут нагреваться до максимума, - говорится в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».

После наладки автоматики температура стабилизируется в пределах санитарных норм (а они от +18 градусов до +24 градусов).

- Но жильцам может показаться, что стало холоднее. Например, было 23–24 °С, а стало 19–20 °С, - подчеркнули в ЖКХ.

Ранее в департаменте по энергоэффективности Госстандарта Беларуси объясняли, как проходит настройка систем авторегулирования в начале отопительного сезона.

- Перетопы случаются, как правило, когда начинается отопительный период. Тогда обслуживающему персоналу дается 10 дней для настройки систем авторегулирования. Но надо учитывать, что и системы настроены на температуру ниже 0 градусов. При положительной температуре, как сейчас, дома практически в ручном режиме, - отметил специалист ведомства.

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