В Беларуси выросло количество фальшивых денежных купюр 3 30.09.2022, 22:05

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В основном подделывают доллары США.

За первые шесть месяцев 2022 года банковские работники выявили 414 поддельных банкнот на территории страны, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси.

«Банковские работники за шесть месяцев выявили 414 поддельных банкнот. В основном это были доллары США - 83,6%. Доля поддельных российских рублей составила 11,1%, евро - 3,6%, белорусских рублей - 1,4%, других валют - 0,2%», - рассказали в Нацбанке.

Отмечается, что количество выявленных фальшивок в первом полугодии 2022 года увеличилось на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

65% всeх поддельных купюр выявлeно в Минскe, в облaстях - в прeделах 3,6-8,2%. Поддeльные дeнежные знaки изъяты из дeнежного обращeния в 36 нaселенных пунктaх.

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