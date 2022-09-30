закрыть
30 сентября 2022, пятница, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Палата представителей США одобрила выделение Украине $12,4 млрд

  • 30.09.2022, 22:35
  • 1,030
Палата представителей США одобрила выделение Украине $12,4 млрд

Теперь закон передадут на подпись Байдену.

Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

Об этом сообщает New York Times.

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот же законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип