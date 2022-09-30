Палата представителей США одобрила выделение Украине $12,4 млрд
- 30.09.2022, 22:35
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Теперь закон передадут на подпись Байдену.
Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.
Об этом сообщает New York Times.
В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот же законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.
Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.