закрыть
30 сентября 2022, пятница, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва, Латвия и Эстония поддерживают вступление Украины в НАТО

2
  • 30.09.2022, 22:43
  • 2,158
Литва, Латвия и Эстония поддерживают вступление Украины в НАТО

Храбрость Украины может только укрепить Альянс.

Балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом 30 сентября заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

«Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз», – говорится в сообщении.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Зеленский сделал заявление в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин подписал «договоры» о «вхождении» в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип