Литва, Латвия и Эстония поддерживают вступление Украины в НАТО 2 30.09.2022, 22:43

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Храбрость Украины может только укрепить Альянс.

Балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом 30 сентября заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

«Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз», – говорится в сообщении.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Зеленский сделал заявление в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин подписал «договоры» о «вхождении» в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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