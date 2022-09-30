Зеленский подтвердил освобождение Ямполя вблизи Лимана 30.09.2022, 22:48

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ВСУ вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.

Украинские военные освободили от российских оккупантов поселок городского типа Ямполь, который находится в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Президент Украины поблагодарил украинских военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, ССО и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя.

Зеленский подтвердил освобождение Ямполя вблизи Лимана

Также Зеленский отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях.