Медведев снова напился?3
- 30.09.2022, 23:42
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Замглавы Совбеза РФ угрожает Украине и НАТО.
Вступление Украины в Североатлантический союз приведет к началу третьей мировой войны.
Об этом 30 сентября в Telegram заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны, – написал Медведев. – Столтенберг: «Если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство». Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев».