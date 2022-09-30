Медведев снова напился? 3 30.09.2022, 23:42

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Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ угрожает Украине и НАТО.

Вступление Украины в Североатлантический союз приведет к началу третьей мировой войны.

Об этом 30 сентября в Telegram заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены Альянса консенсусным решением, заявил на брифинге генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны, – написал Медведев. – Столтенберг: «Если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство». Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев».

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