Украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске Саснович после матча на US Open
- 4.09.2022, 4:50
Они играли в паре за два дня до начала войны.
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась обменяться рукопожатием с белоруской Александрой Саснович. Это случилось в матче второго круга парного разряда Открытого чемпионата США,
3 сентября Костюк в паре с китаянкой Чжан Шуай переиграли Саснович и Терезу Михаликову из Словакии — 6:1, 6:2. После окончания встречи Костюк не стала жать руку белоруске у сетки, сообщает «Спорт-Экспресс».
Pаньше Марта выступала с Александрой. Последний матч Костюк и Саснович провели вместе 22 февраля этого года. Марта и Александра выступали на турнире в Катаре и за два дня до начала войны в Украине проиграли свой матч.
Это уже не первый подобный случай на нынешнем US Open. 1 сентября во втором круге одиночного разряда Костюк играла с белорусской Викторией Азаренко. Украинка уступила в двух сетах и не стала жать руку сопернице. Она подождала Азаренко возле сетки с поднятой в руках ракеткой.
— Это мое решение, потому что никто из них (игроков из России и Беларуси. — Прим. ред.) публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать, — сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.
По ее словам, она не питает неприязни к Азаренко лично, однако у той огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, и она могла бы сделать больше.