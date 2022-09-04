Погоня за головой Путина

Погоня за головой Путина1
- Юрий Радухин
- 4.09.2022, 8:09
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Пока больше всего шансов выиграть у Кадырова.
Кремлевские башни - группы влияния из ближайшего окружения Путина - начали между собой подковерные соревнования в марафонском забеге «кто успеет первым принести Международному сообществу голову Путина на серебряном подносе».
Приз победителю за голову тирана - индульгенция победителю от цивилизованного мира… Гарантирующая защиту от уголовной ответственности в Гаагском, или другом специально созданном Трибунале над военными преступниками-рашистами.
Очень высокая мотивация и конкуренция у участников марафона «Забег за головой Путина»!...
Пока больше всего шансов выиграть соревнования у Кадырова. Но его могут обойти марафонцы из ближайшего круга.
Их шансы победить в забеге возрастают, так как ближний круг имеет больший физический доступ к телу. Имеют счастье чаще лицезреть долгожданный приз пока на плечах Путина.
Пуля испортит шкуру ценного животного. Пистолет заменит табакерка, шарфик или газовый баллончик - предсказать невозможно.
Вместе с тем, точно можно утверждать, что марафонцы бегут уже последний круг перед финишем!
Юрий Радухин, «Главред»