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Погоня за головой Путина

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  • Юрий Радухин
  • 4.09.2022, 8:09
  • 6,830
Погоня за головой Путина

Пока больше всего шансов выиграть у Кадырова.

Кремлевские башни - группы влияния из ближайшего окружения Путина - начали между собой подковерные соревнования в марафонском забеге «кто успеет первым принести Международному сообществу голову Путина на серебряном подносе».

Приз победителю за голову тирана - индульгенция победителю от цивилизованного мира… Гарантирующая защиту от уголовной ответственности в Гаагском, или другом специально созданном Трибунале над военными преступниками-рашистами.

Очень высокая мотивация и конкуренция у участников марафона «Забег за головой Путина»!...

Пока больше всего шансов выиграть соревнования у Кадырова. Но его могут обойти марафонцы из ближайшего круга.

Их шансы победить в забеге возрастают, так как ближний круг имеет больший физический доступ к телу. Имеют счастье чаще лицезреть долгожданный приз пока на плечах Путина.

Пуля испортит шкуру ценного животного. Пистолет заменит табакерка, шарфик или газовый баллончик - предсказать невозможно.

Вместе с тем, точно можно утверждать, что марафонцы бегут уже последний круг перед финишем!

Юрий Радухин, «Главред»

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