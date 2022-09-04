После удара ВСУ часть Каховского моста рухнула и заблокировала движение кораблей 4.09.2022, 8:12

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Опубликовано фото со спутников.

Воины Вооруженных сил Украины в результате серии ударов разрушили мост во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине, которым пользовались войска РФ. На новом спутниковом снимке видно, что часть переправы упала в шлюз.

Таким образом было заблокировано движение кораблей, транспорт также проехать не сможет. Фото опубликовали в Telegram-канале British Intelligence.

Отмечается, что железнодорожный мост выглядит сильно поврежденным и не пригодным для использования, разрушенная часть автомобильного моста на данный момент остается неотремонтированной.

Появилось еще одно спутниковое фото Каховского моста: обрушившаяся часть заблокировала движение кораблей

На предыдущем фото было видно, что мост имеет ряд серьезных повреждений.

Напомним, что 31 августа ВСУ ударили по военным базам оккупантов во временно захваченной Новой Каховке. После взрывов в небо поднялся столб дыма. Также на месте началась детонация боеприпасов.

А 2 сентября стало известно, что украинские воины нанесли удар по вражеской переправе в районе Новой Каховки.

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