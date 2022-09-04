Командир полка Калиновского: Мы будем мстить за Оленовку
- 4.09.2022, 8:22
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Белорусские добровольцы готовы поквитаться за побратимов.
Российские оккупанты, совершившие преступление в бывшей исправительной колонии в Оленовке Донецкой области, – это не военный враг, а нелюди. Об этом в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман заявил командир белорусского полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ Денис Прохоров.
Он выразил надежду, что защитники мариупольского завода «Азовсталь» смогут вернуться домой.
«Тяжело говорить, когда с той стороны у нас не то что даже какой-то военный враг, а там просто нелюди, которые Оленовку просто дотла сожгли. Мне даже как-то прогнозировать тяжело. Потому что нелюди – непонятно, как себя поведут… Будем ли мы что-то делать, чтобы мстить за ту же Оленовку? Мы продолжаем делать все это, мы продолжаем мстить», – сказал Прохоров.
Он отметил, что среди погибших в Оленовке не было людей, которых он знал лично.
«Я мониторил списки людей погибших, фамилии как бы. И пока тех ребят, которых я лично знаю, не было. Я не нашел. Поэтому у меня есть надежда, что ребята вернутся. Но однако я не могу прокомментировать то, что они сделали. Это просто место, где они пытали азовцев, после чего просто его сожгли заживо. Я не знаю, как это комментировать», – подчеркнул Прохоров.