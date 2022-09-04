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СМИ: На военной базе РФ в Севастополе прогремели новые взрывы

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  • 4.09.2022, 8:30
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СМИ: На военной базе РФ в Севастополе прогремели новые взрывы

Сообщается также о выстрелах из стрелкового оружия.

Вечером 3 сентября стало известно о том, что произошел взрыв на одном из военных объектов РФ в Севастополе.

Видео с места событий в Крыму появилось на YouTube-канале «Украина 365». На кадрах любительского видео отчетливо слышны взрывы, скорее всего, это бомбы, и видны клубы дыма, которые поднимаются высоко к небу.

О причинах возгорания нигде не сообщается, но факт взрывов скрыть при всем желании не удастся.

О взрывах в Севастополе сообщило и издание «Крым.Реалии».

«В Севастополе были слышны «хлопки», похожие на взрывы при срабатывании системы ПВО», — передает корреспондент «Крым.Реалии».

По его словам, взрывы доносились с Корабельной стороны, если слушать в центральной части города.

«Хлопки», как отмечает корреспондент, чередовались с выстрелами из стрелкового оружия – менее громкими, но отчетливо слышными.

Информацию о звуках взрывов в городе подтверждают и в соцсетях. Так в паблике «ЧП/Севастополь» пишут об «очень сильных хлопках возле улицы Гоголя, несколько штук».

Никаких официальных комментариев от непризнанного «руководства» аннексированного Крыма и властей Российской Федерации не поступало.

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