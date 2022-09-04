План «Б»: Пионтковский назвал событие, которое нанесет серьезный удар по Путину 4.09.2022, 8:36

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Это изменит все точки зрения на мировую политику.

Российский политолог Андрей Пионтковский в одном из своих интервью Юлии Латыниной высказал мнение по поводу возможного плана «Б» для Украины. Известный публицист считает, что вступление Украины в НАТО - лучшее, что может быть в данной ситуации, поскольку так наша страна получит необходимое количество современного оружия.

«Членство в НАТО - это больше, чем любая территория, потому что автоматически включает в себя возвращение всех территорий. Предположим, Крымский мост не уничтожен, Херсон не взят. Ура! Путин как бы победил. На следующий день Путин открывает газету и читает, что Украину приняли в НАТО. Согласитесь, это гораздо более серьезный удар по Путину, по режиму, по всей концепции войны, чем разрушение этого моста», - обрисовал радужные перспективы для Украины при условии ее принятия в НАТО во время войны российский политолог.

После Андрей Пионтковский добавил: «Это план «Б». В случае если конфликт будет заморожен, но идея правильная, и она стала обсуждаться западными политиками».

«Да, мы верим в нашу победу, мы верим с Подоляком, что завтра вернем Херсон. Прекрасно, но мы должны рассматривать все варианты. Вариант «Б» с принятием Украины в НАТО - это не я сказал, не Подоляк, это Киссинджер сказал. Это изменение всей точки зрения на мировую политику», - заявил Пионтковский.

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