В ISW назвали истинную цель наступления украинской армии на Херсон 4.09.2022, 8:43

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ВСУ атакуют «неустановленными средствами» в неожиданных местах.

Силы обороны Украины ограниченными атаками вдоль линии соприкосновения в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск. В этом может быть цель контрнаступления ВСУ на юге, который пока не предусматривает освобождения больших территорий.

На это указывают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что накануне оккупационные войска не проводили подтвержденных наземных атак вдоль линии фронта в Запорожской области, западнее Гуляйполя. Вместе с тем они продолжали плановые артиллерийские обстрелы.

Российское министерство обороны заявило, якобы ВС РФ нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Орихове, примерно в 64 км к юго-востоку от Запорожья.

«Украинские силы, вероятно, проводят локальные атаки вдоль линии соприкосновения к западу от Гуляйполя, чтобы помешать развертыванию российских войск. Они атакуют их позиции неустановленными средствами и в неустановленных местах вдоль линии фронта», – сообщили в ISW со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По словам аналитиков, нынешняя «украинская политика оперативного молчания о контрнаступательных действиях» в Херсонской области может также ограничивать украинские сообщения о наступательных действиях вдоль линии фронта на Запорожье.

Тем временем российские пропагандисты жалуются, что украинские военные проводят ежедневные боевые разведывательные операции против позиций оккупантов в Нестерянке (10 км к юго-западу от Орихова) с 31 августа и интенсивно обстреливают окрестности. Но в ISW не подтверждают эти заявления.

«Продолжающееся украинское контрнаступление является методической операцией по умышленному ухудшению состояния российских сил и материально-технического обеспечения на юге, а не операцией, направленной на освобождение больших территорий», – объясняют в ISW.

Аналитики добавили, что украинские силы стремятся вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские операции на юге, и подорвать военный потенциал страны-агрессора РФ.

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