Суперракета NASA снова не полетела к Луне: видео-трансляция 4.09.2022, 8:48

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Что произошло?

В субботу, 3 сентября, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дало отбой старту ракеты Space Launch System (SLS) и ее капсулы Orion из мыса Канаверал во Флориде. Приблизительно за три часа до назначенного запуска была обнаружена утечка водородного топлива из 98-метровой ракеты, самой мощной из когда-либо созданных NASA.

Об этом сообщили на официальной странице аэрокосмического агентства.

Эта неудача может задержать первый полет программы «Артемида», которая предусматривает возвращение астронавтов на Луну, на недели, если не месяцы.

Испытательный полет без экипажа должен был доставить капсулу на орбиту Луны и вернуть ее обратно. Это путешествие приурочили к 50-летнему юбилею первой высадки человека на Луну, которая была совершена миссией «Аполлон».

Обратный отсчет был прекращен после того, как технические работники Космического центра Кеннеди предприняли три неудачных попытки устранить утечку переохлажденного жидкого водородного топлива, закачивавшегося в топливные баки основной ступени ракеты.

Представители NASA сообщили, что утечка была слишком сложной и трудоемкой, чтобы завершить устранение неисправностей и исправить их на стартовой площадке до окончания текущего периода запуска, который заканчивается во вторник, 6 сентября.

Это означает, что самая ближайшая возможность повторить попытку появится во время следующего запуска, который может произойти 19-30 сентября, или в течение следующего октябрьского окна, сообщил журналистам на брифинге вечером 3 сентября помощник администратора NASA Джим Фри.

Космический корабль теперь будет возвращен в сборочный корпус.

Директор NASA Билл Нельсон подчеркнул, что безопасность является главным приоритетом, особенно во время испытательного полета, когда все хотят проверить системы ракеты, прежде чем отправить на ней четырех астронавтов.

Напомним, в понедельник, 29 августа, проблема с охлаждением двигателя заставила NASA перенести дебютный тестовый запуск колоссального нового ракетоносца, который планируется использовать для предстоящих полетов астронавтов на Луну.

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