Наступление на Херсон: офицеры РФ эвакуированы, армия утратила боеспособность Александр Коваленко

4.09.2022, 9:16

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Первые итоги контратаки украинских войск на правом берегу Днепра.

Продолжается контрнаступление ВСУ на правом берегу Херсонщины.

Подведем, предварительные результаты из того, что известно.

- утрачена боеспособность БТГр из состава 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 АК

-вывода для восстановления боеспособности в связи с потерями требуют подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады и 34-й ОМБр 49 ОВА

-высший офицерский состав РОВ был эвакуирован на левый берег. Элитные коллаборанты так же были вывезены с правого берега и, отмечается эвакуация особо ценных пособников оккупантов с Запорожской области.

-интенсивность огневого давления на объекты РОВ возросла более чем в 3 раза.

-основные логистические артерии через Днепр взяты под огневой контроль.

-активность нанесения ударов авиацией ВС ВСУ и ударными БПЛА так же значительно возросла.

-информационную среду российского сегмента разрывают два лагеря, один из которых монотонно ретранслирует мантру «Все хорошо, контрнаступление ВСУ провалилось!», а второй истерит «Все пропало! Нам всем конец!».

Собственно, вот такие предварительные итоги того, что происходит на правобережье.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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