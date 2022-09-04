Украинские военные сбили российский беспилотник Mavic с надписью «На Берлин!» 1 4.09.2022, 9:33

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Дрон до цели не долетел.

Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью антидронового ружья Kvertus приземлили российский беспилотник Mavic. На корпусе беспилотника оккупанты написали «На Берлин! СССР 2.0».

Об этом сообщает obozrevatel.com. Украинские воины прислали фотографии сбитого беспилотника, который до Берлина так и не долетел.

KVSG-6 от Kvertus – это антидроновое ружье украинского производства. По сути, это девайс, создающий радиопомехи. В нем есть генератор помех связи, а направленные антенны направляют сигнал в нужную сторону. Они закрывают частоты, на которых работает 99% коммерческих и тактических дронов.

Весит гаджет 5 кг. Его дальность действия – 3,5 км на открытом пространстве. Попадая в зону действия ружья, дрон теряет связь со спутником или с пультом управления. У него пропадает картинка – он не может снимать фото/видео.

Считается, что военные дроны, такие как «Орлан», ружье «посадить» не способно: они летают слишком высоко и работают на других частотах, нежели коммерческие и тактические дроны. Цель ружья – дроны тактического уровня, преимущественно коптеры, которые используются для корректировки огня и сбора разведданных. А также это могут быть дроны, несущие на себе взрывчатку.