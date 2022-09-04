«Кадыровцы» в Херсонской области хотят отомстить российским десантникам за Чечню 4.09.2022, 9:44

Конфликты внутри оккупационных войск обостряются с каждым днем.

Россияне активно стягивают на юг Украины дополнительные подразделения и боевую технику, чтобы противостоять контрнаступлению ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Сражаются на стороне врага и так называемые «кадыровцы», но кроме удержания оккупированных территорий для Кремля они также преследуют в Украине собственные интересы.

Как сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, боевики стремятся отомстить российским десантникам за зверства их предшественников во время Чеченской войны.

По словам Братчука, ссылающегося на Движение сопротивления «Юг», из чеченских боевиков в Херсонской области создают так называемые «заградительные отряды», которые идут позади основных войск РФ и следят за тем, чтобы они не убегали с поля боя в случае наступления ВСУ.

«По имеющимся данным, позади регулярных частей ВС РФ выдвинуты подразделения так называемых «кадыровцев», которые должны играть роль «заградотрядов» при отступлении россиян под ударами ВСУ. Более того, среди самих «кадыровцев» зафиксированы настроения отомстить российским десантникам (их немало в Херсонской области), чьи предшественники уничтожали гражданское население во время Чеченских кампаний Кремля на Кавказе», — сообщил Братчук.

Напомним, что конфликты между «кадыровцами» и россиянами не являются чем-то необычным. Практически с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину между чеченцами и солдатами РФ возникали стычки, часто заканчивавшиеся стрельбой. Один из таких эпизодов произошел на блокпосту в Запорожской области.

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