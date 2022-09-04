Стало известно, какая погода придет в Беларусь на следующей неделе 4.09.2022, 9:51

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Синоптики поделились прогнозом на начало осени.

Осень пришла точно по расписанию, не только календарная, но и метеорологическая. Пониженный температурный режим сохранится, в середине недели ожидаются дожди. Об этом на ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

В начале недели — небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северный, умеренный. Влажность до 50%. Утром слабые туманы, видимость до километра. Температура ночью — +2ºС… +9ºС, на почве возможны заморозки до -3ºС. Днем в понедельник от +13ºС по северо-востоку до +21ºС по юго-западу, во вторник — +14ºС… +21ºС.

В середине недели за погоду продолжит отвечать прохладный антициклон. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, по южной половине небольшие дожди. Ветер северо-западный, слабый. Влажность до 40%. Температура в среду ночью — +4ºС… +9ºС, днем — +18ºС… +24ºС.

В начале второй половины недели погодные условия начнет определять южный циклон. Он принесет увеличение облачности, в четверг днем по юго-западу, в пятницу повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер северной четверти, ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью — +2ºС… +8ºС. В дневные часы в четверг от +16ºС по Брестской области до +24ºС по Гомельской, в пятницу — +12ºС… +18ºС.

И, предварительно, — в выходные дни очередной антициклон принесет переменную облачность. Без существенных осадков. Влажность до 40%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — +3ºС… +9ºС. Днем в субботу — +10ºС… +17ºС, в воскресенье — +15ºС… +18ºС.

Напомним, на ближайшие три дня Белгидромет объявил высший красный уровень пожароопасности: 4 сентября — в Гомельской области, а 5 и 6 сентября — еще и в Минской области и в самом Минске. Для посещения закрыты практически все леса в Беларуси.

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