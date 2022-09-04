Важная «птичка» в херсонском небе 5 Александр Коваленко

4.09.2022, 9:56

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Как Bayraktar ТВ-2 повысил наступательные возможности украинской армии.

Заметили, как в последнее время больше стало появляться видео с боевой работой БПЛА Bayraktar ТВ-2? И это не удивительно, ведь для него в воздушном пространстве Украины условия становятся все более и более благоприятными.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину в сети появлялись вопросы касательно применения БПЛА Bayraktar ТВ-2 – почему так мало видео с их боевой работой? В тот период российская пропаганда сообщала, что на территории Украины были уничтожены все БПЛА Bayraktar ТВ-2, точно так же как они «уничтожили» всю авиацию и все ПВО. Но, даже понимание, что россияне лгут не помогало критически и адекватно воспринимать отсутствие видео с узнаваемым интерфейсом.

Фактически, с первых же дней вторжения в Украину РОВ применение БПЛА Bayraktar ТВ-2 было осложнено наличием у врага средств поражения данных аппаратов. Речь идет не только о большом количестве ПЗРК, но и эшелонированного ПВО, сопровождавшего оккупантов.

А потому, БПЛА Bayraktar ТВ-2 в боевом режиме применялся в редких случаях и то, не всегда демонстрировали видео, дабы не сдать врагу информацию, на каком именно направлении они задействованы. В основном данные беспилотники использовались для ведения разведки на безопасном расстоянии, а их боевое применение было в очень редких случаях.

Сейчас же ситуация меняется кардинальным образом, особенно на южном плацдарме. Ведь после методичного и планомерного огневого давления на средства ПВО РОВ, воздушное пространство правобережья херсонщины стало более безопасным для авиации и соответственно БПЛА Bayraktar ТВ-2.

С середины лета задача по уничтожению размещения средств ПВО РОВ стала не менее актуальной, чем уничтожение складов с БК, ГСМ, КП и ПУ. И итоги сами за себя говорят. Украинская авиация участила боевые вылеты на правобережье, а БПЛА Bayraktar ТВ-2 приумножает счет уничтоженной техники.

Всего, за время полномасштабного вторжения в Украину, согласно документально подтвержденным данным известно об уничтожении и «затрофее» не менее 10 ед. только ЗРПК «Панцирь-С1». Согласно не подтвержденной документально информации, их количество в два раза больше. И это при том, что данных комплексов на вооружении ВС РФ было не более 70 ед. до начала полномасштабного вторжения.

ВСУ выбивают российскую технику, понижая оборонный потенциал оккупантов. И по мере того, как это успешно реализуется, повышаются наши контрнаступательные возможности.

Казалось бы, БПЛА Bayraktar ТВ-2 в херсонском небе. Мелочь, а приятно. Конечно, приятно, но не мелочь. Ведь эта птичка в небе говорит о гораздо большем, чем может показаться на первый взгляд.

Александр Коваленко,«Фейсбук»

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