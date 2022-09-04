«К счастью, пострадавшего удалось достать с того света» 1 4.09.2022, 10:06

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Стали известны новые детали ЧП на «Гродно-Азоте».

Рабочие «Гродно-Азот» рассказали телеграм-каналу БОР новые подробности о крупном ЧП.

«К счастью, пострадавшего удалось достать с того света! но он находится в реанимации", — сообщают рабочие «Гродно-Азот».

«Сейчас началась процедура, как сделать виновными самих пострадавших! Азотовское руководство заявило, что ими в устной форме было предъявлено замечание по качеству работ и, внимание, предложено осмотреть оголовок факельной установки.

Сейчас же все в один голос уверяют, что после этого, мужчины самовольно приступили к устранению дефектов на факельной установке цеха «Аммиак-3», не согласовав работы с начальником цеха и не получив письменного разрешения», сообщают рабочие.

Также стали известны имена рабочих, госпитализированных после ЧП. Пострадали сотрудники подрядной организации Строймонтажхимзащита – Мартинчик Андрей (в реанимации) и Мартинчик Сергей.

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