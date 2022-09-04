Китай заблокировал $100 миллиардов резервов России 13 4.09.2022, 10:10

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Кремль не может вывести средства, вложенные в активы КНР.

Китай взял в заложники $100 миллиардов резервов России. Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти выяснили, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет finanz.

Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации ЦБ РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе ЗВР и планах наполнить их «дружественными» валютами.

Согласно документу, который цитирует Bloomberg, власти обсуждают возможность купить юаней и других «мягких» валют на $70 млрд. При этом ЦБ признает, что после введения санкций и запрета на операции с долларами и евро найти активы для ЗВР непросто.

Выбор сводится к немногочисленным «дружественным» странам. Но турецкая лира не может выйти из «штопора» хронической девальвации и за 10 лет потеряла 90% стоимости. Дирхам ОАЭ подвержен «политическим рискам», отмечает ЦБ: в эмираты зачастили американские чиновники, которые требуют не превращать Дубай в хаб для обхода санкций.

Остается разве что юань, но и с ним есть проблемы: вложить деньги в китайские активы можно относительно легко, а вывести назад - нет. Для этого требуется разрешение китайских властей, а «его будет очень сложно получить в кризис», пишет ЦБ.

В китайском «капкане» оказались последние не замороженные резервы России. Из $640 млрд, которые ЦБ имел перед началом войны, около половины попали под первую волну западных санкций. Это доллары, евро, японские иены, британские фунты, а также австралийские и канадские доллары.

Золото ЦБ - 2,3 тысячи тонн, составляющие пятый по размеру золотой запас в мире, - попало под отдельные санкции США в апреле. И хотя слитки хранятся в России и не могу быть арестованы, продать их за рубеж «тайком» едва ли возможно: российское золото имеет характерные примеси, которые однозначно покажут страну происхождения металла.