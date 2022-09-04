В оккупированном Симферополе раздались взрывы 4 4.09.2022, 10:20

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В районе крымских партизан местные жители также слышали стрельбу.

В ночь с 3 на 4 сентября в оккупированном Симферополе раздались взрывы.

Об этом сообщают местные telegram-каналы, передает «Укринформ».

Информация о взрывах поступила около 23:00. Жители временно оккупированного Симферополя массово пишут, что слышали взрывы и надеются, что это работа российского ПВО.

«Может, работает ПВО: В районе крымских партизан в Симферополе слышны выстрелы», - пишут местные паблики.

СМИ отмечают, что это не первый «хлопок» в Симферополе 3 сентября. Там слышали «хлопки» еще около 11 утра.

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