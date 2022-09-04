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«Пехотинец» навострил лыжи

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.09.2022, 10:25
  • 6,596
«Пехотинец» навострил лыжи

Кадыров совершил нелояльный по отношению к Путину поступок.

Вчера Кадыров совершил нелояльный по отношению к Путину поступок – объявил, что «время пришло», он занимает пост главы Чечни 15 лет, и хочет «вовремя уйти»:

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск»

В такой системе как нынешняя российская, кто «засиделся», а кто нет, решает главный. А у «пехотинца Путина» задача простая – куда пошлют, туда и пойдет. Здесь проявлять инициативу не надо. Служи и точка.

Выступать же в период «спецоперации», санкций и возможного коллапса с предложениями покинуть корабль – нелояльность. Если не предательство.

15 лет сидит? Путин 22 года сидит и ничего. Может и про Путина скажет, что тот «засиделся» ...

Какой еще «отпуск»? В Дубае? Навечно? Вдали от России? С самосвалами денег?

Заявление Кадырова – это для всех противников Путина знак – дела идут плохо. И для Путина это тоже знак – даже «пехотинцы» готовы сбежать.

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