«Пехотинец» навострил лыжи
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.09.2022, 10:25
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Кадыров совершил нелояльный по отношению к Путину поступок.
Вчера Кадыров совершил нелояльный по отношению к Путину поступок – объявил, что «время пришло», он занимает пост главы Чечни 15 лет, и хочет «вовремя уйти»:
«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск»
В такой системе как нынешняя российская, кто «засиделся», а кто нет, решает главный. А у «пехотинца Путина» задача простая – куда пошлют, туда и пойдет. Здесь проявлять инициативу не надо. Служи и точка.
Выступать же в период «спецоперации», санкций и возможного коллапса с предложениями покинуть корабль – нелояльность. Если не предательство.
15 лет сидит? Путин 22 года сидит и ничего. Может и про Путина скажет, что тот «засиделся» ...
Какой еще «отпуск»? В Дубае? Навечно? Вдали от России? С самосвалами денег?
Заявление Кадырова – это для всех противников Путина знак – дела идут плохо. И для Путина это тоже знак – даже «пехотинцы» готовы сбежать.
Телеграм-канал «СерпомПо»