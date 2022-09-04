Белорусских школьников отправляют учиться играть на балалайке 4 4.09.2022, 10:32

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Министерство образования ввело странные факультативы.

Минобразования утвердило учебные программы факультативных занятий по игре на музыкальных инструментах. Соответствующее постановление от 23 августа 2022 года № 277 было опубликовано вчера на Национальном правовом портале.

Документом утверждены программы восьми факультативов – по игре на блокфлейте (для 1-3 классов), флейте, саксофоне, трубе, балалайке, домре, виолончели и ударных инструментах (все – для 1-9 классов). В 1-2 классах факультативы рассчитаны на 68 часов, в 3-9 классах – на 70. То есть, по 2 часа в неделю.

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Поясняется, что специфика методов музыкального обучения заключается в их направленности на развитие творческих способностей учащихся, формирование образного мышления, музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости на музыку.

Учащиеся изучат историю возникновения и развития инструментов, особенности их строения и исполнительские возможности, нотную грамоту и музыкальную терминологию.

Они смогут научиться самостоятельно настраивать и правильно содержать инструменты, грамотно анализировать и разбирать музыкальные произведения.

Школьники получат навыки чтения нот с листа, игры по слуху, импровизирования, исполнения произведений сольно, под аккомпанемент, под фонограмму «минус-1», в составе ансамбля.

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