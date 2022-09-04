закрыть
4 сентября 2022, воскресенье, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусских школьников отправляют учиться играть на балалайке

4
  • 4.09.2022, 10:32
  • 3,204
Белорусских школьников отправляют учиться играть на балалайке

Министерство образования ввело странные факультативы.

Минобразования утвердило учебные программы факультативных занятий по игре на музыкальных инструментах. Соответствующее постановление от 23 августа 2022 года № 277 было опубликовано вчера на Национальном правовом портале.

Документом утверждены программы восьми факультативов – по игре на блокфлейте (для 1-3 классов), флейте, саксофоне, трубе, балалайке, домре, виолончели и ударных инструментах (все – для 1-9 классов). В 1-2 классах факультативы рассчитаны на 68 часов, в 3-9 классах – на 70. То есть, по 2 часа в неделю.

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Поясняется, что специфика методов музыкального обучения заключается в их направленности на развитие творческих способностей учащихся, формирование образного мышления, музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости на музыку.

Учащиеся изучат историю возникновения и развития инструментов, особенности их строения и исполнительские возможности, нотную грамоту и музыкальную терминологию.

Они смогут научиться самостоятельно настраивать и правильно содержать инструменты, грамотно анализировать и разбирать музыкальные произведения.

Школьники получат навыки чтения нот с листа, игры по слуху, импровизирования, исполнения произведений сольно, под аккомпанемент, под фонограмму «минус-1», в составе ансамбля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип