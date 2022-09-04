В Ляховичах разоблачили «мясную мафию» 6 4.09.2022, 11:15

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В криминальной схеме были замешаны представители местной власти.

На протяжении нескольких лет в Ляховичах действовала настоящая мясная мафия, которая вгоняла в долги местные хозяйства. Работали по-черному: уходили от налогов, нелегально торговали, а еще хотели подмять под себя весь район, пишет intex-press.by.

– 47-летний житель города Ляховичи, являющийся руководителем ООО «Мясокомбинат Ляховичи», организовал предприятие и криминальную схему по незаконной скупке крупного рогатого скота в сельхозпредприятия региона и последующей поставке мяса в Российскую Федерацию, – рассказал Александр Лаврукович, начальник шестого управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси.

До 2016 года мясные фуры гнали в черную. Потом решили бизнес легализовать, но по кабальной схеме.

– Они давали ссуды, покупали некоторую технику, приобретали для сельхозпредприятий. С одной стороны, это выглядело неплохо – помощь сельхозпредприятиям. С другой стороны, сельхозпредприятия сразу становились должниками данного предприятия. Это была гарантированная сырьевая зона, гарантированная поставка сырья на предприятия. Хочешь ты, не хочешь – ты туда должен будешь поставлять животных, – отметил Василий Пыжик, первый заместитель председателя Ляховичского районного исполнительного комитета.

Учредитель мясокомбината посадит на короткий поводок почти все основные хозяйства области. Только за 2020 год и первое полугодие 2021-го на скотобойню поставили почти 30 тысяч голов.

Вскрылось и то, что по документам здесь производили 750 тонн в год. По факту же выпускали в шесть раз больше. Объемы скрывали, большая часть мяса шла налево. Если это мясом вообще можно назвать.

Они создадут подконтрольные структуры в Смоленске, куда будут гнать некондицию. И по заниженным ценам, чтобы экономить на налогах. Бюджет не досчитается около 3 млн белорусских рублей.

– Противоправная деятельность мужчины была связана не только с хищением у сельхозпредприятий поставляемым ими мяса, но и с оказанием содействия должностным лицам в систематическом сокрытии падежа крупного рогатого скота путем приписок, – рассказал Александр Лаврукович.

На том самом коротком поводке были и отдельные представители местной власти, они покрывали мясного воротилу. 14 уголовных дел возбуждены за служебный подлог. Одно из предприятий – банкрот, у другого «подневольного» заберут 800 гектаров высокопроизводительных земель.

Не только хищения и уход от налогов, но и загрязнение окружающей среды

Скотобойня работала круглые сутки. И техническую воду с цехов сбрасывали просто в ближайшую реку.

– Зафиксировано сильнейшее загрязнение поверхностных вод в пойме реки Щара, например, превышение содержания азота более чем 2000 раз, это загрязнение является катастрофическим. Превышение нитратов составило до 10 раз в растениеводческой продукции. Обнаружено превышение предельно допустимых концентраций хрома и никеля в почве, что тоже является признаком экологического бедствия, – отмечает Андрей Ажгиревич, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной Академии Наук.

Кроме слива сточных вод «за забор», мясокомбинат хоронил отходы на пахотных территориях. Цифра ущерба пока, мягко говоря, условная – 220 тысяч рублей.

Деятельность ОАО «Мясокомбинат Ляховичи» прекращена, предприятие находится в стадии ликвидации, на его активы наложен арест.

Стоимость имущества и активов – 3,5 млн рублей. Почти 3 млн насчитают неуплаты налогов. Известно, что 2,5 млн с момента задержания учредитель мясокомбината уже внес в бюджет в качестве возмещения ущерба

Окончательная степень ответственности будет к нему применена по завершению расследования уголовного дела о крахе империи «мясного короля».

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