Как выглядят и сколько стоят микроквартиры в разных городах Беларуси 4.09.2022, 11:35

На подобном 15 «квадратов» их хозяева умудрились разместить все необходимое для жизни.

Журналисты Citydog посмотрели, как выглядят изнутри так называемые «микроквартиры» и дома, жилая площадь которых (почти) не превышает 15 квадратных метров.

Чтоб вы понимали, 15 «квадратов» – это помещение, одна стена которого равна 5 метрам (то есть пяти большим шагам взрослого человека), а вторая – 3 метрам (то есть трем шагам). В некоторых домах и квартирах такую площадь занимает только кухня, а здесь на подобном метраже умудрились разместить все необходимое для жизни.

Студия на проспекте Победителей в Минске

Общая площадь – 23,7 м2, жилая – 15,4 м2, стоимость – 53 500$

Эту микроквартиру-студию, как называют ее в объявлении, можно было бы обозначить как жилую кухню. Все здесь в одном помещении: кухонные шкафчики, холодильник, комод, на который можно поставить телевизор, обеденный (он же рабочий при необходимости) стол со стульями и диван (он же спальное место). Очевидно, подойдет для людей с небольшим количеством вещей и одежды.

Зато есть лоджия, окно и стеклянная дверь на балкон, благодаря чему в квартире достаточно света. Продается со всей мебелью и техникой.

Купить жилье можно за 136 500 руб. (или 53 500$ по курсу НБ РБ на дату публикации материала).

Студия с душевой на кухне в Бобруйске

Общая площадь – 24,6 м2, жилая – 15,9 м2, стоимость – 16 500$

Мы такого еще не встречали, но в Бобруйске продается квартира-студия, в которой душевая кабина расположена прямо в зоне кухни возле умывальника (а куда полотенце вешать?). В объявлении это обозначено как «санузел разделен».

Сама квартира практически пустая. Судя по фото, новым жильцам достанутся кухонный гарнитур и стол со стульями. Говорят, в квартире никто не проживал.

Купить такое жилье можно за 42 100 руб. (или 16 500$ по курсу НБ РБ на дату публикации материала).

Квартира с мебелью в Бресте

Общая площадь – 26,7 м2, жилая – 15,6 м2, стоимость – 40 500$

Совсем крохотная квартирка продается в Бресте. Кажется, один жилец тут еще поместится, а вот двоим будет уже тесновато.

В комнате есть диван (он же спальное место), шкаф, кресло и тумбочка с телевизором. На кухне – кухонный гарнитур, стол со стульями, стиральная машина. В совмещенном санузле – душевая кабина. Балкона нет. Просят за квартиру 103 340 руб. (или 40 500$ по курсу НБ РБ на дату публикации материала).

Однушка в Могилеве

Общая площадь – 22 м2, жилая – 12 м2, стоимость – 22 500$

Мини-квартира для тех, кому не нужна чужая мебель. Есть пустая комната на 12 «квадратов» и кухня на 5 «квадратов» (здесь останутся встроенные шкафчики). А в санузле даже ванна поместилась.

В объявлении говорится, что в окно всегда светит солнце, а в шаговой доступности все есть: школа, детский сад, торговые объекты.

Продают квартиру за 57 400 руб. (или 22 500$ по курсу НБ РБ на дату публикации материала).

И на сладкое: вот какие микродачи продают в Беларуси

Дача в Дзержинском районе

Общая площадь – 13,08 м2, жилая – 13 м2

Еще один вариант мини-дачи – дом на 13 «квадратов» в Дзержинском районе. Здесь даже две раздельные комнаты есть. Мебель, правда, не самая новая – но ничто не мешает ее поменять.

Вместе с домом продается и участок в 10,05 сотки с плодовым садом, зеленым садом, цветами и кустарниками. Дорожки выложены тротуарной плиткой, а возле ворот обустроено парковочное место с навесом для авто. В объявлении отмечено, что размер участка позволяет построить еще один дом, летнюю кухню или баню.

Продают дом за 30 600 руб. (или 12 000$ по курсу НБ РБ на дату публикации материала).

Дача в Минском районе

Общая площадь – 20 м2, жилая – 15 м2

Жить в таком домике круглый год вряд ли получится, но как дача на теплый сезон вполне себе неплохой вариант. Внутри все есть: спальное место, диван, мини-кухня и даже санузел с душевой. Снаружи бонусом участок в 5,5 сотки, на котором удалось разместить и баню, и теплицу, и бассейн.

Да и просят за дом не так много – 32 400 руб. (или 12 700$ по курсу НБ РБ на дату публикации материала).

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