«В Беларуси таких цен давно уже нет» 6 4.09.2022, 12:08

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Белорусы рассказали, сколько стоит содержание домашних питомцев за границей.

Завести кота или собаку — это уже приличная статья расходов для семейного бюджета. А если переехать за границу на ПМЖ вместе со своим питомцем? Белорусы, которые живут в Грузии и Польше, рассказали, сколько денег тратят на своих зверей. Насколько отличаются затраты на содержание домашних животных в Беларуси от зарубежных стран, рассказывается в материале Myfin.by.

«650 евро только за трансфер»: переезд 4 животных в Варшаву и новые паспорта

Белорусы рассказали, сколько стоит содержание домашних питомцев за границей, Слуцк

Юлия с мужем переехала в Варшаву в начале весны. Вместе с ними в польскую столицу отправилось трое котов и собака. Правда, питомцы добирались отдельно – с помощью специальной службы, которая занимается перевозкой домашних животных в другие страны.

За трансфер 4 животных мы заплатили 650 евро. И, к слову, это еще комфортная цена, потому что в одном месте просили 400 евро за одно животное.

Новые паспорта для животных обошлись в 150 злотых (около 80 рублей) за штуку.

«37 рублей за консультацию врача»: цены на ветеринарные услуги и медикаменты в Польше

Все прелести польской ветеринарной медицины на себе почувствовала собака Юлии:

– За прививку от бешенства заплатили в общей сложности 150 злотых (80 рублей), просто консультация стоит около 70 злотых (37 рублей). Также водили собаку на операцию по удалению бородавки — 1600 злотых (857 рублей).

В Минске, по мнению белоруски, если сравнивать с ценами до начала боевых действий в Украине, цены были ниже:

– В начале 2021 года водила в Минске собаку на стерилизацию, и это обошлось в 250 рублей. За прием ветеринара выходило в среднем около 35 рублей.

– Зато в Польше дешевле и доступнее медикаменты. Нашей шиншилловой кошке еще в Минске прописали американский препарат: за 10 таблеток — 120 рублей, и найти их было очень проблематично. В Варшаве они стоят где-то 40 злотых (21,5 рубля) и заказать их можно даже на Allegro (польский маркетплейс наподобие 21vek.by и Ozon. – Прим. Myfin.by).

«В Беларуси таких цен нет»: стоимость корма и зоотоваров

С кормами ситуация в Польше тоже лучше: ассортимент — шире, возможностей приобрести — больше, цены — ниже.

— Единственная особенность — ветеринарные корма не продаются в обычных магазинах: их можно купить только в клиниках или заказать на Allegro.

Обычно заказываем и собаке, и котам по 8-килограммовой пачке. Собаке этого хватает где-то на 80 дней, котам — примерно на месяц. По цене: для собаки — 160 злотых (85 рублей), для котов — 270 злотых (144 рубля). В Минске котам 2-килограммовую пачку такого же корма брали по 70 рублей, — рассказывает девушка.

— И еще хотела бы отметить, что Польша — более дог-френдли страна. С собакой здесь можно заходить в любой общественный городской транспорт, гулять по ТЦ и даже перевозить в поезде, заплатив 15 злотых (8 рублей) за место. В Беларуси, насколько знаю, в таком случае нужно выкупать все купе.

«Корм может исчезнуть из магазинов в любой момент»: нюансы содержания кота в Батуми

Белорусы рассказали, сколько стоит содержание домашних питомцев за границей, Слуцк

— В Грузии нет крупных сетевых зоомагазинов, как в Беларуси, поэтому постоянно приходится бегать по всему городу в поисках подходящего корма.

Наш корм есть только в 2-3 магазинах по всему городу. И стоит чуть дороже: 55 лари (49 рублей) за 2 килограмма в Батуми против 40-45 рублей в Минске. Но, правды ради, перед моим отъездом из Минска этот корм уже было тяжело найти.

Существует проблема и с наполнителем, даже самым обычным:

— Мы используем древесный наполнитель. В Минске заказывал на доставку 10-килограммовую пачку, которая стоила в районе 10-15 рублей. В Батуми он в разы дороже — 4,2 лари (3,7 рубля) за килограмм, так его еще и найти сложно: бывает исчезнет одновременно практически во всех магазинах, и все. Пришлось как-то раз покупать из-за этого прям очень дорогой наполнитель из органического дерева. Он стоил 15 лари (13,5 рубля) за 2,5 килограмма.

«За прием берут около 22 рублей»: цены на ветеринарные услуги в Батуми

Белорусы рассказали, сколько стоит содержание домашних питомцев за границей, Слуцк

В ветклиниках Батуми легко можно встретить врачей из Беларуси, России или Украины, поэтому, если возникают какие-то проблемы с кошачьим здоровьем, языковой барьер помехой для лечения не станет, уверяет парень:

— Мы недавно водили кота делать прививки. В Минске платили около 100 рублей за две вакцины — от бешенства и комплексную, а в Батуми обошлось в 60 лари (53 рубля). Хотя наш друг, который приехал со своим котом в апреле и делал ему прививки в Беларуси, говорил, что уложился в 30 рублей.

— Также был случай, когда мы думали, что кот мог съесть крысиный яд, который был разложен на этаже нашего отельного комплекса. Прием стоил 25 лари (22 рубля). Врач прописала антидот — обычный витамин К. Когда мы не смогли найти его в аптеках города, она продала нам таблетки из личных запасов.

Но наш знакомый, у которого собака, говорил, что в Батуми довольно слабый уровень ветклиник и если что-то серьезное, то питомца нужно вести в Тбилиси.

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