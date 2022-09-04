Взрывы в Херсоне: ВСУ ударили по военной технике РФ на Антоновском мосту

Взрывы в Херсоне: ВСУ ударили по военной технике РФ на Антоновском мосту8
- 4.09.2022, 12:16
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Оккупанты разместили колонны возле съезда с моста на левом берегу Днепра.
ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту, по которому российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и технику к линии фронта.
Информация о взрывах появилась в местных пабликах. Удары подтверждают и подконтрольные разведке РФ Telegram-каналы, передает УНИАН.
Удар был нанесен по съезду Антоновского моста на левом берегу. Именно в том участке наблюдаются очереди колонны техники российских войск в ожидании переправ.
Оккупанты сообщили, что в городе прогремело более десяти взрывов.