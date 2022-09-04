«Избавляются от свидетелей»: что известно о загадочной гибели руководителей нефтегазовой сферы РФ 5 4.09.2022, 12:37

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Можно поверить в одно совпадение, но не в несколько.

Волна загадочных смертей, охватившая российскую нефтегазовую отрасль, на днях унесла на тот свет еще одного высокопоставленного топ-менеджера, пишет The Moscow Times.

Напомним, что в четверг, 1 августа, вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве и погиб на месте.

Тело 68-летнего Маганова, работавшего в «Лукойле» с момента основания компании в 1993 году, обнаружил персонал больницы. «Инцидент произошел около 07:00 мск», — рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией. По его словам, причины произошедшего устанавливают прибывшие на место сотрудники полиции.

«Лукойл» подтвердил гибель Маганова, сообщив, что топ-менеджер скончался «после тяжелой болезни».

Отмеченный званием «почетный нефтяник» и орденом Александра Невского, Маганов с советских времен работал в нефтяной отрасли, а в «Лукойле» курировал вопросы, связанные с разведкой и добычей. В 2006 году он был назначен первым исполнительным вице-президентом компании, а в 2020 году после смерти председателя совета директоров Валерия Грайфера возглавил совет.

Маганов погиб в день рождения главного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова и стал седьмым в череде топ-менеджеров из нефтегазовой отрасли, умерших с начала 2022 года.

В январе в элитном поселке в Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Рядом с телом лежала записка, в которой он жаловался на боли в сломанной ноге.

В марте в Ленобласти обнаружили тело заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Рядом с ним также нашли предсмертную записку, содержание которой решили не разглашать.

В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери. Чуть позднее в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его супругу и дочь.

В мае бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин умер в Мытищах после сеанса у местных шаманов. По данным Mash, его пытались вылечить от похмелья ядом жабы, однако сеанс закончился летальным исходом.

В июле в элитном коттеджном поселке Морские террасы у Финского залива нашли тело 61-летнего Воронова — гендиректора транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома».

Партнер RusEnergy Михаил Крутихин видит в череде смертей почерк спецслужб и не исключает, что топ-менеджеры нефтегазовых компаний, увидев угрозу, начнут бежать из России. «Можно поверить в одно совпадение, но не в два», — рассуждает он.

«Доказать сейчас ничего невозможно, пока не заговорят непосредственные исполнители, — признает Крутихин. — Есть подозрение, что избавляются от людей, которые могут проговориться или в которых может проснуться совесть».

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