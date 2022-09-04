Лукашенко смешит мир: пять «прорывов», оказавшихся пшиком 14 4.09.2022, 12:47

6,730

Как у безумного диктатора создавали «конкурентов» Windows, iPhone и Tesla.

Порой создается впечатление, что Лукашенко помешан на «импортозамещении». Время от времени он ставит перед белорусскими учеными и промышленниками невероятные задачи, требуя создать аналоги лучших мировых технологических продуктов.

Затем все развивается по одному и тому же сценарию: подчиненные уверяют руководителя страны, что выполнить задачу по силам, и обещают, что скоро добьются успехов. Иногда даже доходит до презентации продукта, после которой о нем благополучно забывают. Весь этот процесс с первой минуты специалисты в Беларуси и за ее пределами комментируют с плохо скрываемой улыбкой.

Сайт UDF приводит несколько примеров, как белорусские власти насмешили окружающих отечественными разработками.

Создание конкурента Windows

В 2003 году Лукашенко выступил на Всемирном саммите по информационному сообществу в Женеве и заявил, что стоимость лицензионных программ для развивающихся стран непомерно велика по сравнению со средним доходом населения.

Главным образом это был камень в огород Microsoft. Свои слова Лукашенко подкрепил указанием создать в Беларуси операционную систему, способную стать конкурентом Windows.

К сожалению неизвестно, узнал ли Билл Гейтс об этом начинании и какова была его реакция.

В 2005 году в Беларуси заявили, что стоимость белорусской операционной системы и ее сопровождения может составлять около $15. Но на этом все и заглохло.

Создание отечественного электрокара

В 2017 году Лукашенко поручил создать белорусский аналог электромобиля Tesla. Спустя пару лет руководитель Академии наук Владимир Гусаков заявил, что отечественные электромобили могут поступить в продажу к концу года. Естественно, на деле этого не произошло.

Летом 2020 года Лукашенко пообещал начать выпуск белорусских электрокаров в следующую пятилетку. Но затем о грандиозной задаче почему-то «забыл».

Создание отечественного смартфона с защитой от прослушки

В 2018 году тогдашний руководитель КГБ Валерий Вакульчик лично представил смартфон, который был создан по заказу Лукашенко. Силовик уверял, что устройство было целиком разработано в Беларуси – компанией «ОКБ ТСП» и Научно-техническим центром Комитета государственной безопасности.

Изюминкой смартфона называли возможность вести разговоры и переписку с высокой степенью защиты от перехвата. Девайс хотели продавать на экспорт.

«Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона», — заинтриговал руководитель КГБ.

После об отечественном смартфоне не сообщалось. А Лукашенко в прошлом году сказал, что «умные люди» уже давно ищут кнопочные телефоны.

Создание отечественного лазерного телевизора

В прошлом году Лукашенко во время посещения инновационного центра «Горизонт» подарили «лазерный телевизор». Гендиректор предприятия Юрий Предко представил его как отечественную разработку.

Но практически сразу пользователи обнаружили, что девайс слишком уж сильно напоминает проектор китайской компании JMGO, выпущенный несколькими годами ранее. На AliExpress такой лазерный телевизор можно было купить за 650 долларов.

Создание отечественного ноутбука

1 сентября на открытом уроке для школьников и студентов Лукашенко представил «первый» белорусский компьютер, который был создан на заводе «Горизонт».

«Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%», – заверил руководитель Беларуси.

Лукашенко добавил:

«У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное. Выступая тогда на совещании у меня, американский специалист поднялся и говорит: если вы хотите что-то создать, можно во многих странах мира это сделать, но если хотите создать что-то невероятное – приезжайте в Беларусь».

Интересно не только то, что Лукашенко верит в возможность создания в Беларуси своего ноутбука, который не будет уступать конкурентам. Интересно и то, что он, похоже, уже забыл, что «белорусский компьютер» уже создавали.

В 2009 году предприятие МПОВТ продемонстрировало первую партию ноутбуков «Коллега» (на фото). Сообщалось, что их собрали на платформе компании НР и будут поставлять в госорганизации.

Судя по отсутствию дальнейшей информации на этот счет, судьба «Коллеги» сложилась печально.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».