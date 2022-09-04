Готовность отстаивать демократию 1 Леонид Невзлин

4.09.2022, 13:16

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Это и есть то, что делает западную цивилизацию великой.

Распавшееся прозападное правительство в Болгарии. Отставка Марио Драги в Италии – теперь к власти придет блок ультраправых, симпатизирующих Путину. 70 тысяч человек вчера в центре Праги на митинге против правительства и НАТО с требованием быть «нейтральными» в войне в Украине…

Такого в ближайшее время мы будем видеть больше и больше. Приближается зима, а вместе с ней – выросшие счета за газ и электричество и острая необходимость экономить. Европейскому обывателю легко «забыть», что стоит на кону, ведь российские ракеты уничтожают не их жилые дома, школы и больницы.

Путин знает, что европейцы привыкли к комфорту и ценят его. Он презирает эту их «слабость» и с готовностью давит на нее – газовым шантажом, подкупом политиков, сетью прокремлевских агентов и «экспертов». Его «сила» – в том, что многие граждане его собственной страны никакого комфорта никогда не видели.

Европейцы хотят жить хорошо, могут выставлять требования своим правительствам и в случае недовольства менять их. Это и есть демократия – то, что делает западную цивилизацию великой.

Но есть еще кое-что. Готовность эту демократию отстаивать – даже ценой собственной жизни. Эту цену платят украинцы. Гражданам ЕС нужно лишь помочь им, не ослаблять свою поддержку. Даже если зима будет холодной.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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