Путин боится ехать в Индонезию на саммит G20 3 4.09.2022, 13:32

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Российская сторона не уверена в «факторе безопасности».

Поездка российского президента Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в сентябре, пока под вопросом.

Об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

«Для того чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности», - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» состоится 15-16 ноября на Бали.

9 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в случае присутствия на саммите G20 Владимира Путина, Владимир Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.

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