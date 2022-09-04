Путин боится ехать в Индонезию на саммит G20

Путин боится ехать в Индонезию на саммит G203
- 4.09.2022, 13:32
- 2,734
Российская сторона не уверена в «факторе безопасности».
Поездка российского президента Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в сентябре, пока под вопросом.
Об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНИАН.
Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.
«Для того чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности», - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.
Встреча лидеров «Большой двадцатки» состоится 15-16 ноября на Бали.
9 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в случае присутствия на саммите G20 Владимира Путина, Владимир Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии.