«Цены на отечественный товар нередко «кусаются» 4.09.2022, 13:40

Сколько денег потратили белорусские родители, чтобы отправить ребенка в школу.

1 сентября на линейках в Беларуси прозвучали первые звонки. Большинство родителей уже укомплектовали портфели и гардеробы своих детей самым необходимым. Журналисты aif.by узнали, в какую сумму это обошлось.

В первый класс

«Мы с мужем понимали, что отправить ребенка в первый класс - дорогое удовольствие. Поэтому с мая дополнительно откладывали на эту графу расходов по 100-120 рублей в месяц, - делится витебчанка Екатерина Жук. - Одежду и обувь мы покупали на школьных базарах, выбирали все исходя из предпочтений ребенка. Хочется, чтобы дочка-первоклассница чувствовала себя на линейке самой красивой. Спортивная форма и кроссовки, школьная форма и обувь обошлись примерно в 695 рублей. Стоимость канцелярских принадлежностей вместе с ранцем - 185 рублей. Вне списка купили ребенку контейнер для перекусов за 4 рубля и несколько прописей, в которых дочка уже начала вырисовывать буквы, - 10 руб. Также купили компактную расческу, комплект резинок, влажные и сухие салфетки - около 15 рублей. Канцелярию и дополнительные вещи мы заказывали в Интернете (наборами выходило дешевле, чем отдельно брать тот или иной товар) или покупали в магазинах фиксированных цен. Единый элемент школьной формы - галстук с эмблемой школы. За него нужно отдать еще 9 руб. За учебники - 16 руб. Также необходимо учесть траты на нужды класса. Их мы еще обсуждаем с родителями в групповом чате. Но примерно 10 рублей точно уйдет из кошелька».

Всего по два

«Я мама двойняшек, поэтому наши покупки всегда выходят по двойному тарифу. Школа не становится исключением, - рассказывает гомельчанка Галина Зайченко. - Когда я собирала детей к 5-му классу, то обязательно сравнивала цены в разных магазинах (в т. ч. на интернет-площадках) и шла закупаться в дни скидок. Это неплохо помогает сэкономить. Например, для дочки и сына я купила кожаные ботинки по 70 рублей за пару - в два раза ниже первоначальной стоимости. Подготовить девочку к школе дороже, так как у нее больше элементов одежды: брюки, ботинки, блузка, капроновые колготки, кардиган, спортивные штаны, кроссовки - за все это заплатила 343 рубля. Для сына: две пары брюк, две рубашки, кроссовки, ботинки, кофта обошлись в 297 рублей. Хотелось бы больше скидок от белорусских производителей одежды, так как цены на отечественный товар нередко «кусаются». Радует, что некоторая одежда осталась детям впору еще с прошлого года, но какую-то все равно придется докупать в процессе.

Есть и нововведения насчет единого стиля. Он никак не ударил по семейному бюджету: белый или голубой верх, черный или темно-синий низ. А также ввели галстуки с эмблемой школы. Стоимость одного аксессуара - 12 рублей. Канцелярию я привыкла закупать оптом, на два года вперед. Поэтому на ручки, тетрадки и карандаши в этом году ничего не потратили. Но по примерным подсчетам, если бы нужно было докупать школьные принадлежности, то из кошелька на эту графу расходов ушло бы около 100 руб. на двоих. А еще мы уже заплатили за учебники - 32 руб. за два комплекта».

2-й и 5-й классы

«У меня двое школьников. Сын пойдет во второй класс, а дочка - в пятый. Дети растут очень быстро, поэтому многие элементы прошлогодней одежды пришлось покупать заново. Это, конечно, неплохо ударило по семейному бюджету, - объясняет минчанка Ольга Сидорчук. - Чтобы собрать сына к школе, из кошелька ушло 530 рублей (без пиджака). На дочку потратили 655 руб. (с учетом дополнительных учебников для занятий). Конечно, сэкономить легче всего на канцелярских принадлежностях, особенно если выбирать их самостоятельно. Ведь дети охотно ведутся на яркие обложки, а цена на такой товар гораздо выше, если сравнивать с более простыми по дизайну тетрадками. Однако сын еще маленький, поэтому он сам выбирал канцелярию - 70 руб. А вот дочь уже понимает ценность денег и выбирала вещи попроще - 50 рублей. Более теплую одежду мы будем покупать с сентября, так как очень сложно сразу выложить всю сумму. С этого года обязательным элементом стала нашивка с изображением школьной эмблемы - около 1 рубля».

Журналисты изучили предложения нескольких столичных универмагов. По нашим подсчетам, мальчуковый набор одежды к школе обойдется минимум в 435 рублей (рубашка, брюки, пиджак, туфли, рюкзак, спортивная одежда и обувь). Рубашки стоят от 40 рублей. Брюки - от 60 руб. Однотонный пиджак - от 85 руб., а модели с более интересным дизайном - от 100. Если покупать сразу комплект, то за классический вариант (пиджак и брюки) цены стартуют от 165 руб. А за комплект из брюк и жилетки (без пиджака) - от 81 руб. Кожаные туфли черного цвета - от 80 руб. Кроссовки для занятий физкультурой - от 57 руб.

Для девочек вариантов одежды больше. Поэтому и итоговая стоимость выше - 621 рубль (блузка, юбка, брюки, пиджак, платье, сарафан-безрукавка, туфли, рюкзак, спортивная одежда и обувь).

Цены на блузки стартуют от 57 рублей, платья - от 78 руб., сарафан-безрукавку - от 70 руб. Брюки - от 60 руб., а прямая юбка до колена - от 42 руб. Пиджак для девочки - от 57 руб. Кожаные туфли обойдутся минимум в 85 руб.

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