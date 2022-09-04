«0 рублей за 10 тысяч километров»: белорусский водитель научился ездить бесплатно 14 4.09.2022, 14:06

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Владелец Volvo из Гродно стал местной достопримечательностью.

Мужчину на Volvo, который ездит бесплатно, знают многие в Гродно. Слух о нем дошел и до «АвтоГродно». Корреспондент издания встретился с «вольвоводом», который уверяет, что не тратит ни рубля на езду на этой машине. Как это возможно?

Признаемся, сначала нам казалось, что эта шутка. Мужчина говорит:

– Неожиданно для самого себя, поездки на моей Volvo стали обходится мне ровно в ноль рублей. Дешевле чем на электромобиле. Как это возможно? Я заливаю в топливный бак отработанное масло.

– Чистое отработанное масло? И больше никаких добавок?

– Абсолютно ничего. У моей Volvo дизельный двигатель и механический топливный насос. Когда я перешел на масло, то лишь немного изменил угол опережения впрыска топлива и топливный фильтр заменил на масляный. Больше никаких адаптаций. Автомобиль заводится и едет на чистом отработанном масле.

– А как быть зимой? Неужели Volvo заведется на чистой отработке?

– Здесь мне нужно пояснить. Двигатель действительно неохотно заводится холодным утром на чистом масле. Я начал заливать масло вместе дизельного топлива весной. Тогда по утрам было холодно и я добавлял в масло 5-10% бензина, тогда пуск получался беспроблемным. Летом добавлять бензин перестал, иногда по утрам просил соседей подтолкнуть машину и спустя 3 метра мотор заводился. Потом двигатель целый день теплый и заводился без проблем.

– И как тогда ездить зимой?

– Хочу сделать вторую топливную магистраль и заводиться на солярке, а потом переключаться на масло, когда двигатель будет горячим.

– Сколько вы так уже проехали?

– Около 10 000 километров.

– Как себя чувствует двигатель?

– Превосходно, недавно мы снимали клапанную крышку, состояние цилиндров и поршней отличное. Нагар был, но для возраста и пробега этой машины он в пределах нормы, убрался тряпкой. До этого я перебирал бензиновый двигатель этих лет, там вообще нагар пришлось снимать жесткой щеткой.

– А для вас характер езды изменился?

– Разницы нет, лишь только резкие старты стараюсь не делать, потому что поднимается темное облако за автомобилем. Вы наверное это часто видели у автомобилей, где в топливо попадает масло. Еще друзья всегда знают, что я рядом проехал: после Volvo пахнет пельменями.

– Переживаем за экологию. Здоровья природе вы точно не добавляете.

– У меня другое мнение. На отработанном масле отапливаются сотни гаражей в Гродно, даже некоторые предприятия используют отработку для обогрева. Посмотрите, как много в Беларуси продается котлов на отработанном масле. Все официально. Поэтому какая разница, где будет использоваться отработка: у меня или рядом в печках?

– Ну а масло для двигателя вы покупаете новое?

– Как начал ездить на масле, в самом двигателе масло еще не менял. Но это будет безотходное производство: после слива залил в бак и ездишь дальше.

Признаемся, что в нашем разговоре была нотка недоверия. Мужчина это почувствовал и пригласил нас «на заправку». Чтобы доказать свои слова делом:

– Отработанное масло передают мне многие знакомые. Дарят. Некоторые уже говорили, что жалеют, что у них нет такой Volvo, – улыбается мужчина. – Теперь у меня новая задача: поехать на растительном масле из-под картошки фри. Я уже договорился с одним из ресторанчиков, они собирают мне масло после готовки в отдельную канистру.

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