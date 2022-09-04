Ученые объяснили, как мозг мешает человеку похудеть 1 4.09.2022, 14:25

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Исследователи обнаружили группу необычных нейронов.

Ранее ученые считали, что мозг не регулирует процесс сжигания жира в организме человека, однако новое исследование показывает, что все иначе.

Об этом пишет New Atlas.

По словам автора исследования Ю Вана, ему с группой ученых удалось обнаружить группу нейронов, разветвляющуюся от позвоночника до жировой ткани, непосредственно связанной с частью мозга (ганглии задних корешков). Это открытие позволило ученым предположить, что наш мозг не просто получает данные о жировых тканях, а активно исследует наш жир.

В ходе исследования ученые заблокировали связь между мозгом и жировыми тканями – результат был удивительным. Оказалось, что в случае отключения сенсорных нейронов наш организм запускает в действие привлекательную систему, которая в свою очередь активировала процессы сжигания жира. Ученые заметили, что белые жировые клетки начали активно превращаться в бурый жир.

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