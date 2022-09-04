Подразделение егерей ВСУ эффектно уничтожило две бронированные машины врага 4.09.2022, 14:33

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Появилось видео удачной «охоты» на технику российских захватчиков.

Подразделение егерей Вооруженных сил Украины устроило охоту на бронетехнику российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Так, на видео зафиксирована слаженная работа артиллерийского подразделения егерей, которые после проведения мероприятий разведки нанесли огненное поражение по замаскированной военной технике.

«Результатом эффективной охоты украинских военных стало уничтожение двух бронированных машин захватчиков», — говорится в сообщении.

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