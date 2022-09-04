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В Беларуси скоро появится сгущенка с необычным вкусом

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  • 4.09.2022, 14:42
  • 3,760
В Беларуси скоро появится сгущенка с необычным вкусом

Новинку представили в конце лета.

Известный в Беларуси молочноконсервный комбинат в Глубоком расширяет «линейку» продукции. В ближайшее время белорусы смогут попробовать «вишневую сгущенку» с ароматом черри-бренди, сообщает «Рогачев онлайн».

Новинку представили в конце лета.

В Глубоком экспериментировали со вкусами и ранее. Комбинат производил сгущенку с ароматом какао, натурального кофе, с цикорием, с фруктозой, в продажу поступала «арахисовая сгущенка».

Теперь линейка стала более плодовой.

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