В Беларуси скоро появится сгущенка с необычным вкусом 23 4.09.2022, 14:42

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Новинку представили в конце лета.

Известный в Беларуси молочноконсервный комбинат в Глубоком расширяет «линейку» продукции. В ближайшее время белорусы смогут попробовать «вишневую сгущенку» с ароматом черри-бренди, сообщает «Рогачев онлайн».

Новинку представили в конце лета.

В Глубоком экспериментировали со вкусами и ранее. Комбинат производил сгущенку с ароматом какао, натурального кофе, с цикорием, с фруктозой, в продажу поступала «арахисовая сгущенка».

Теперь линейка стала более плодовой.

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