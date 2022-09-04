Кадырову некуда идти 4.09.2022, 14:53

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Что стоит за заявлением главы Чечни об «отставке».

Рамзан Кадыров заявил о своем желании уйти в отставку. Таким образом глава Чечни может демонстрировать, что он по какому-то поводу обиделся на Владимира Путина.

Об этом «24 каналу» рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Кадыров заявляет о своем желании уйти в отставку уже не впервые.

Поэтому очередное видеообращение, которое записал «пехотинец Путина», отнюдь не свидетельствует о его серьезных намерениях.

«Он никуда не уйдет, потому что ему некуда идти», – подчеркнул Фейгин.

Российский правозащитник предположил, что заявление Кадырова больше напоминает какую-нибудь игру.

«Он «кокетничает». Казалось бы, кавказские мужчины должны быть грубыми. На самом деле, это не так. Это такое демонстративное поведение. Мол, я обиделся и ухожу», – отметил Фейгин.

По словам правозащитника, Кадыров таким образом может показывать свое недовольство в процессе взаимодействия с кремлем.

Кадыров мог обидеться на то, что Путин должным образом не отреагировал на его призывы довести войну в Украине до конца. Фейгин подчеркнул, что в кремле сами знают, что им делать, и не нуждаются в советах Кадырова.

Или же чеченский лидер может демонстрировать свое возмущение по поводу того, что суд в Татарстане признал экстремистским и запретил одну из уважаемых мусульманами книг. Правозащитник предположил, что если это так, то по этому вопросу Кадырову пойдут на уступки.

По словам Фейгина, даже если у Кадырова есть реальное желание попрощаться со своей должностью, ему не удастся сделать это легко.

«Чечня – это не та территория, где можно безболезненно уйти, и тебе ничего не будет. Полчечни – кровные враги Кадырова. Они спят и видят, как он отойдет от дел, и тогда можно будет отомстить ему и его детям», – отметил правозащитник.

Поэтому, по его словам, чеченский лидер будет изо всех сил держаться за должность.

«Он должен находиться в своей должности пожизненно. Если он этого не сделает, то смерть наступит раньше», – пояснил Фейгин.

В окружении Путина многие люди ненавидят Кадырова и хотели бы изменить ситуацию на Кавказе, избавившись от главы Чечни.

Однако Кадыров пользуется абсолютным доверием президента РФ.

«Путин понимает, что Кадыров может ему пригодиться в какой-то ответственный момент. Он – один из «предохранителей» в случае возможного переворота внутри аппарата власти», – отметил Фейгин.

Поэтому Кремль готов прислушиваться к заявлениям Кадырова и воплощать некоторые его прихоти.

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