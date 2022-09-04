«Фактически девушка находилась на моем содержании» 14 4.09.2022, 14:57

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Одинокие белорусы рассказали, как изменились их траты после расставания.

У одиноких белорусов, судя по официальной статистике, финансовое положение зачастую получше, чем у семейных. О том, как выгоднее жить в материальном плане — в паре или одному, «Зеркало» поговорило с теми, кто разошелся со своими спутникам. Мы услышали настолько разные истории, после которых можно сделать вывод: экономическое благополучие семьи во многом зависит не от размера зарплаты, а от того, как партнеры договорятся друг с другом тратить свои деньги. В противном случае получится обидная ситуация, как у одного из наших собеседников: «Мой заработок — для семьи, а девушки — на ее нужды».

«При договоренности 50/50 выгоднее жить вдвоем»

Ксения (имена героев статьи изменены) и ее, теперь уже бывший, парень полтора года жили на съемной квартире в Минске. Все траты они распределяли поровну: аренду, еду, бытовую химию, технику для дома.

— Когда мы начали жить вместе, то у меня зарплата была 1500 рублей, у него — 1200 рублей. Я работала в IT-сфере и за полтора года смогла увеличить свой заработок более чем в два раза. Парня устроила в ту же отрасль, как начинающего джуна (программиста. — Прим. ред.). Какое-то время он получал меньше, поэтому я помогала ему финансово, давала деньги в долг, — вспоминает девушка.

Каждый месяц партнеры скидывались по равной сумме, которую планировали тратить в текущий месяц. Обычно это было 500−700 рублей (с учетом небольшой аренды и коммуналки) в зависимости от того, что пара планировала покупать в конкретный месяц. Если намечались крупные покупки общего пользования, то сумма была больше. Оставшуюся часть зарплаты оставляли каждый себе на личные расходы.

— Мне такого рода отношения были удобны. Помимо финансовых вопросов на равных решались и ежедневные бытовые: готовка, уборка. «Главы семьи» у нас не было, мы были равными по важности решений партнерами, никто не имел права никому закрывать рот или командовать.

Ксения сама накопила денег и купила машину, которой распоряжалась по своему усмотрению. Парень купил себе видеокарту и много разных аксессуаров для компьютера — это было его личное имущество.

— Но во время совместной жизни у меня появились дополнительные траты — каждый месяц пришлось отдавать деньги за сеансы с психологом. Думаю, в жизни одинокого человека реже требуется такая помощь.

Несколько месяцев назад пара разошлась. В целом девушка считает, что при договоренностях платить 50/50, как было у них, выгоднее жить вдвоем — хотя бы аренда и коммуналка делится напополам. Поэтому после расставания для нее в материальном плане изменилось лишь то, что за жилье пришлось платить больше.

«В экономическом плане мне стало удобнее»

31-летний Михаил живет в большом райцентре. Девушки сейчас у него нет — несколько месяцев назад они со своей спутницей расстались, а до этого три года жили вместе, но в официальном браке не состояли.

— Сперва мы жили на съемной квартире, а последние два года — в моей личной. Я хорошо зарабатывал — около тысячи долларов, поэтому не претендовал на деньги партнерши. Девушка тоже работала, ее зарплата была около 700 рублей, — рассказал Михаил.

Аренду жилья и коммуналку оплачивал Михаил, в месяц выходило около 130 долларов. Когда переехали в квартиру парня, то он оплачивал только коммунальные услуги. Пара часто заказывала доставку готовой еды домой. Они также покупали блюда в кулинарии.

— Она могла тоже что-то купить по мелочи, в случае, если, например, я забыл кошелек. Относилась к этому нормально. Думаю, если бы потребовалось, она могла бы больше участвовать в совместном бюджете.

Минимум раз в неделю пара ходила куда-нибудь развлекаться, платил Михаил.

— Дарил любимой подарки к праздникам и просто так. Девушка дарила, но не всегда. Спрашивала меня, мол, что ты хочешь на День рождения. Я говорил, что мне ничего не надо, ну она ничего и не дарила.

Также Михаил иногда помогал родителям своей партнерши, так как у них было много кредитов и материально они не справлялись. Он оплачивал ремонт их машины, давал небольшие суммы денег.

— Свой заработок я не всегда тратил в ноль, иногда что-то оставалось. Конечно, я понимал, что фактически девушка находилась на моем содержании. Но было не до этого. Много работал, старался не задумываться особо. Да и для любимого человека не жалко ничего.

После того, как парень и девушка расстались, траты его стали меньше: он сам готовит еду, меньше средств уходит на бытовую химию, счета за коммуналку уменьшились.

— В экономическом плане мне стало удобнее, но в то же время добавились расходы на развлечения — теперь денег не остается. Хотя из-за войны в Украине мой заработок упал.

«Подарки себе теперь приходится оплачивать из своего кошелька»

Сейчас минчанке Веронике 23 года, ее спутник, с которым она прожила вместе два года, был старше ее на 11 лет.

— Кода мы прожили пару месяцев, поняли, что кому нравится делать в быту, домашние дела мы разграничили. За два года я ни разу не притронулась к полам — не мыла и не пылесосила. А он не трогал ванную и туалет. Готовкой, стиркой, мытьем посуды занимались по очереди, у кого как получалось. Но едой занималась больше я, — вспоминает девушка.

Бюджет у пары был раздельный: свой заработок каждый оставлял себе. Зарплата мужчины была 2500−3000 рублей, Вероники — 1500−2300 рублей, но после 24 февраля у обоих она упала примерно на 500−800 рублей.

Аренду квартиры (она была 250 долларов или около 640 рублей) оплачивал мужчина. На Веронике лежала обязанность оплатить коммуналку и рассрочку за телевизор — в сумме это получалось около 200 рублей. Продукты покупали напополам.

— Кафе, рестораны, аквапарки в большей степени оплачивал парень, но я тоже могла за что-то заплатить. Совместных накоплений не вели. Если у кого-то начинались проблемы, то друг друга мы могли выручить безвозмездно.

Два месяца назад пара рассталась. Сейчас Вероника вместе с подругой снимают двухкомнатную квартиру за 300 долларов (около 770 рублей), эту сумму они делят на двоих. Девушка говорит, что жить вместе с парнем в экономическом плане ей было выгоднее, предполагает, что ему — скорее всего нет.

— Если бы изначально мы установили рамки что все делим пополам — тогда ладно. Но, возможно, из-за своих принципов я бы так не смогла, может, это из-за предубеждений, навязанных в детстве, что мужчина должен «то-то и то-то». Хочется всегда какого-то внимания, хотя, возможно, это меркантильность.

Девушка говорит, что сейчас ей будет тяжелее в материальном плане, потому что придется больше платить за аренду жилья. Да и развлечения и подарки себе приходится оплачивать из своего кошелька. Но Вероника уверена, что обеспечить себя полностью она сумеет.

«Мой заработок — для семьи, а девушки — на ее нужды»

Иван длительное время жил с девушкой в гражданском браке. Они вместе снимали квартиру, эти траты оплачивали поровну — общая сумма была чуть больше 300 рублей. В начале отношений парня все устраивало: его возлюбленная показала себя как весьма скромный и застенчивый человек, на предложения купить что-то именно для нее она отвечала отказом.

— Потом все изменилось. Она уже просто констатировала мне, что надо купить то-то и то-то. Постепенно выходило так, что мой заработок в 1500 рублей предназначен для семьи, а ее зарплата (она была чуть меньше моей) тратится больше на ее нужды — одежду, ресницы, маникюр и педикюр, немного оставалось на совместные потребности, — говорит парень.

Почти весь заработок Ивана уходил на оплату жилья, продукты, бытовую химию, ремонт какой-то домашней техники. Продукты пара покупала те, из которых надо готовить. Приготовлением еды занимался Иван, его девушка этого делать не умела.

— Иногда мы позволяли себе развлечения. Там платил тот, кто приглашает. Конечно, тратили деньги на какие-то приятные мелочи друг для друга, но у меня средств на это уходило больше.

Несколько месяцев назад пара разошлась, но не из-за финансовых разногласий. Иван по-прежнему снимал квартиру за те же деньги, что и раньше. Однако парень отметил, что теперь в материальном плане ему намного легче, чем когда он жил с девушкой.

— Перед получением новой зарплаты у меня даже остается рублей 500, — радуется белорус. — Денег на еду уходит меньше, никаких дополнительных трат нет.

Тем не менее Иван недоумевает, почему, когда они жили в паре, денег у них уходило так много. И тут же он дает ответ, мол, надо было смотреть и оценивать свои траты, отказываться или скромнее расходовать деньги на то, что не так уж и важно.

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