В России пустили под откос поезд с топливом

В России пустили под откос поезд с топливом8
- 4.09.2022, 15:02
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Железная дорога на участке в 300 метров повреждена, вокруг разбросаны вагоны.
В якутской части Сибири в результате крупной аварии на железной дороге с рельс сошел российский поезд и 15 грузовых вагонов.
Об этом сообщают информационные агентства, публикуя первые подробности аварии, случившейся на территории Якутии, передает dialog.ua.
Согласно поступающей информации, поезд перевернулся в результате масштабного повреждения путей на Амуро-Якутской железнодорожной магистрали - повреждение полотна составило 300 метров.
Информацию об этом уже подтвердили якутские спасатели, прибывшие на место аварии.
У Якутії завдяки невідомим добрим людям з рейок зійшов залізничний состав з паливом.— Serhii Sternenko (@sternenko) September 3, 2022
Цікаво, как же ето проізошло?🤔 pic.twitter.com/29S0P0b4HM
В Сети появились первые кадры с места аварии. «Сошли с рельс 15 вагонов. Погибших, пострадавших нет. Имеется повреждение путей на протяжении 300 метров. Всего в составе 53 вагона», - отмечено в сообщении.
По данным российских источников, в результате крушения произошла задержка движения поездов. Пассажиров заблокированных поездов высаживают из вагонов и везут на автобусах в обход пострадавшего участка.
В свою очередь, украинский активист и блогер Сергей Стерненко намекнул, что поезд сошел с рельсов в результате аварии, организованной партизанами. «В Якутии благодаря неизвестным добрым людям с рельсов сошел железнодорожный состав с топливом. Интересно, как же это произошло?» - пишет блогер.