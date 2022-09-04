Один из пострадавших во время ЧП на «Гродно Азот» рабочих умер 4 4.09.2022, 15:07

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Кроме того сегодня ночью в цехе «Карбамид-3» произошло еще одно ЧП.

Скончался один из рабочих, пострадавших во время крупного ЧП на «Гродно Азот».

Стачком предприятия сообщает, что один из промышленных альпинистов подрядной организации «Строймонтажхимозащита» Андрей Мартинчик, который 2 сентября при выполнении работ в цехе «Аммиак-3» отравился газом и был госпитализирован, умер.

Кроме того, сообщается, что сегодня ночью, в цехе «Карбамид-3» на колонне синтеза, сорвался и разбился насмерть другой работник.

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