Медики назвали чудо-напиток для продления жизни 1 4.09.2022, 15:26

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Для эффекта нужно пить две или более чашек в день.

Регулярное употребление двух или более чашек черного чая связано с меньшим риском преждевременной смерти. На это указывают результаты недавнего исследования, в котором пьющих чай сравнивали с людьми, которые не пьют чай.

Исследование, проведенное рабочей группой из Национального института здоровья США, обнаружило связь между потреблением черного чая и снижением риска смерти. Результаты исследования были недавно представлены в журнале Annals of Internal Medicine.

Положительные эффекты зеленого чая уже тщательно изучены

Чай является одним из самых потребляемых напитков во всем мире. В предыдущих исследованиях регулярное употребление зеленого чая , в частности, было связано с многочисленными преимуществами для здоровья, например, зеленый чай может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Черный чай похож на зеленый чай?

Тем не менее, в некоторых группах населения потребление черного чая гораздо более распространено, чем употребление зеленого чая. Тем не менее, мало исследований о том, имеет ли черный чай такой же эффект, как зеленый, с точки зрения здоровья, хотя оба типа чая происходят из одного и того же растения и только обрабатываются по-разному.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, исследователи из Национального института здоровья проанализировали данные из британской базы биоданных. Всего была рассмотрена информация от полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет.

По мнению исследовательской группы, население Англии особенно хорошо подходит для этого исследования, так как чаепитие здесь имеет давнюю традицию, а черный чай на сегодняшний день является самым популярным видом чая в Великобритании.

На самом деле, 85 процентов всех испытуемых заявили, что регулярно пьют чай. 89 процентов любителей чая предпочитают черный чай.

У любителей чая был меньший риск смерти

Анализ данных показывает, что люди, регулярно пьющие чай, имели более низкий риск преждевременной смерти от всех причин по сравнению с людьми, которые не пили чай. Эффект был наиболее выражен у любителей чая, которые выпивали две или более чашек чая в день. В этой группе риск смерти от всех причин снизился на 9-13%.

Черный чай как часть здорового питания

Эта связь не зависела от того, пили ли чай с молоком или сахаром или при какой температуре предпочитали чай. Вывод рабочей группы состоит в том, что как черный, так и зеленый чай подходят для здорового питания при употреблении в больших количествах, независимо от способа приготовления.

Однако следует отметить, что эффект можно только предположить, так как данные только показывают связь, но не раскрывают точную причину этой связи.

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