РФ хочет отправить воевать в Украину 10 000 железнодорожников 4 4.09.2022, 15:48

1,186

Российским железнодорожникам предложат два варианта.

Российские власти поручили АО «РЖД» найти среди сотрудников 10 000 тысяч добровольцев, готовых заключить краткосрочный контракт для отправки воевать в Украину. Документ, в котором говорится о квоте на добровольцев для госкорпораций, опубликовал руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. По его словам, информацию распространяют как минимум среди сотрудников Восточно-сибирской железной дороги в Иркутской области и Бурятии.

При заключении контракта компания должна заплатить добровольцу 200 000 рублей в дополнение к такой же сумме от Минобороны. За сотрудником на полгода сохраняют рабочее место, но без сохранения зарплаты. На этот срок заключается и контракт с Минобороны.

Железнодорожникам предложат два варианта. Они могут отправиться на передовую или охранять объекты и технику в тылу. Те, кто отправится на передовую, могут получать ежемесячную зарплату 300 000 рублей, а также бонусы от 150 000 до 180 000 рублей, за службу в тылу будут платить 200 тысяч рублей в месяц с теми же бонусами. После прохождения службы добровольцу обещают выплатить еще один оклад и выдать удостоверение участника боевых действий, предполагающее льготы.

В документе говорится, что представителей РЖД должны провести с сотрудниками «информационно-разъяснительную работу» об участии в войне. Списки желающих с их данными отправят в военкоматы. После этого железнодорожников вызовут для заключения контракта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».