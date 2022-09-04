День белорусской воинской славы отпразднуют в Варшаве 8 сентября
- 4.09.2022, 15:54
Возле памятника Копернику пройдет митинг.
День белорусской воинской славы отпразднуют в Варшаве 8 сентября.
Этот праздник посвящен исторической дате — победе войск Великого княжества Литовского над войсками Московского княжества в битве под Оршей 8 сентября 1514 года.
В 18:00 начнется митинг, на котором выступят белорусские политики и общественные деятели. Прозвучат гимны, а потом состоится марш в сторону Замковой к Колонне Жигимонта ІІІ.