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День белорусской воинской славы отпразднуют в Варшаве 8 сентября

  • 4.09.2022, 15:54
День белорусской воинской славы отпразднуют в Варшаве 8 сентября

Возле памятника Копернику пройдет митинг.

День белорусской воинской славы отпразднуют в Варшаве 8 сентября.

Этот праздник посвящен исторической дате — победе войск Великого княжества Литовского над войсками Московского княжества в битве под Оршей 8 сентября 1514 года.

В 18:00 начнется митинг, на котором выступят белорусские политики и общественные деятели. Прозвучат гимны, а потом состоится марш в сторону Замковой к Колонне Жигимонта ІІІ.

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