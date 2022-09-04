Военный эксперт: Армия оккупантов деградирует до уровня времен Второй мировой войны 3 4.09.2022, 16:05

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Ей остается лишь мобилизация «пушечного мяса».

Армия РФ деградирует и скатывается до уровня времен Второй мировой войны

Об этом заявил полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире телеканала «Эспрессо».

«Русская армия скатывается и деградирует до уровня Второй мировой войны. Россия не имеет свободы маневра для подвоза боеприпасов, чтобы устроить огневой вал. Оккупанты не могут пустить большое количество авиации, ведь нет крылатых ракет и десантных дивизий. Всего передового и современного у России уже нет», — пояснил Притула.

По его словам, у РФ нет возможности маневрировать и остается только мобилизация.

«Развитие хода боевых действий будет зависеть от успешности мобилизации в России. Если удастся собрать достаточно мяса, власти РФ будут пускать его в бой в первом эшелоне. Путин не имеет коридора для маневра. Единственное, что может Путин, — провести скрытую мобилизацию и пустить живую силу вперед, ведь танки являются мишенью для беспилотников, а склады поражаются по HIMARS. Маневрировать нет как», — подытожил эксперт.

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