В Витебске 23-летний парень застрял за столом в кафе 4 4.09.2022, 16:10

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Пришлось вызвать МЧС.

В Витебске в кафе у посетителя в конструкции столика застряла рука, молодому человеку понадобилась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел с 23-летним парнем в местном кафе «Йоки», расположенном на улице Суворова. Молодой человек сидел на веранде кафе, когда два пальца его руки застряли в конструкции складного столика. До приезда спасателей один палец гость кафе смог освободить сам. Второй палец руки ему вызволяли спасатели.

— Пришлось разрезать элементы стола бензорезом, после чего молодой человек смог освободить палец, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что после инцидента в кафе парню потребовалась госпитализация в больницу.

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