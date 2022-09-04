В Витебске 23-летний парень застрял за столом в кафе

В Витебске 23-летний парень застрял за столом в кафе4
- 4.09.2022, 16:10
- 8,558
Пришлось вызвать МЧС.
В Витебске в кафе у посетителя в конструкции столика застряла рука, молодому человеку понадобилась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел с 23-летним парнем в местном кафе «Йоки», расположенном на улице Суворова. Молодой человек сидел на веранде кафе, когда два пальца его руки застряли в конструкции складного столика. До приезда спасателей один палец гость кафе смог освободить сам. Второй палец руки ему вызволяли спасатели.
— Пришлось разрезать элементы стола бензорезом, после чего молодой человек смог освободить палец, — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что после инцидента в кафе парню потребовалась госпитализация в больницу.