Пионтковский: Разрушение Крымского моста будет означать политическую смерть Путина 1 4.09.2022, 16:12

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Публицист озвучил план, как быстро закончить войну.

Вооруженные силы Украины могут за два месяца закончить развязанную Россией войну.

Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире «Фейгин life» озвучил план и условие.

«Концом войны будет тот момент, когда эта стратегическая истина о проигрыше будет абсолютно ясна всему глубинному народу российскому и всему бункеру. Так же, как она сегодня, мне кажется, ясна Путину. Для этого нужно два события, вполне реальных в ближайшие два месяца: символическое разрушение Крымского моста, как символа этой войны и вообще идеологии русского мира; освобождение Херсона», – считает он.

«Это будет означать политическую смерть Путина и, скорее всего, его быструю физическую смерть», – добавил Пионтковский.

Также публицист отметил, что для выполнения этих задач ВСУ критически необходим целый ряд вооружения, которое еще не поставлено. В частности, дальнобойные ракеты ATACMS и авиация (МиГ, F-16). Он выразил уверенность, что Украина обязательно получит это вооружение.

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