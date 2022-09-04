Белорусские спортсмены основали день спортивной солидарности 4.09.2022, 16:32

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Пройдут акции против диктатуры в Беларуси и войны в Украине.

30 сентября среди активистов беларусской диаспоры будет отмечаться День спортивной солидарности. Он будет посвящен движению свободных спортсменов и борьбе атлетов против диктатуры в Беларуси и войны в Украине. Решение учредить этот день приняли на общем собрании свободного объединения спортсменов Беларуси, пишет «Белсат».

Как сообщается в социальных сетях Беларусского фонда спортивной солидарности, в этот день в разных городах мира при поддержке свободных спортсменов, самого фонда и беларусских диаспор пройдут спортивные события с локальными соревнованиями, турнирами и др.

Отдельная акция солидарности пройдет в Киеве и будет посвящена украинским атлетам, погибшим во время войны с Россией.

Дата выбрана не случайно. 30 сентября 2020 года силовики задержали беларусскую баскетболистку Елену Левченко. Она среди первых объявила о создании свободного объединения спортсменов, датой рождения которого считается 2 сентября 2020 года. Тогда Елена публично заявила: «Несмотря на боль, страдания и ужас, которые пережил наш народ в этом августе, сегодняшние белорусы восхищают и вдохновляют меня. Настало время, когда мы, беларусские спортсмены, становимся болельщиками своего народа».

«Лена Левченко позвонила и спросила: Ты с нами? Я без раздумий ответила: «Конечно!» Я нашла единомышленников, людей с такими же жизненными ценностями, как и у меня: бороться за правду и за беларусский народ», – говорит в комментарии «Белсату» Екатерина Снытина.

В качестве логотипа выбрали три буквы SOS, которые формируются в олимпийские кольца. В десятку смелых, которые собрались вместе, чтобы объявить о создании свободного объединения спортсменов, вошли директор гандбольного клуба «Витязь-Леон» и инициатор письма свободных спортсменов Александр Опейкин, главный тренер витебчан Константин Яковлев, капитан национальной женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина и ее коллега Елена Левченко, братья-баскетболисты Егор и Никита Мещеряковы, волейболист Артур Удрис, представитель самбо Степан Попов, легкоатлетка Надежда Остапчук и трехкратная призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя.

Призывая в своем обращении активно присоединяться к этой инициативе, Александра подчеркнула: «В этот решающий момент для жизни нашей страны каждый беларусский спортсмен должен задать себе вопрос: «Достоин ли я отстаивать честь страны, если не могу отстоять свою?»

«Мои упоминания о SOS-BY всегда только положительные. Это было что-то неизвестное и потрясающее. Я понимал, что мы стоим на пороге чего-то нового, важного, честного, а главное – справедливого, того, что в спортивном мире до сих пор не имело аналогов. Мы стали братьями и сестрами, семьей, которая так много прошла за столько лет, что осталось, образно говоря, только детей крестить. Жизнь нас разбросала по разным странам, но мы продолжаем поддерживать друг друга и быть активными в борьбе с режимом. Свободное объединение спортсменов и Беларусский фонд спортивной солидарности, созданный Александром Опейкиным, можно считать одним целым. Сегодня одно без другого не представляется», – говорит Константин Яковлев.

6 и 13 сентября беларусские спортсмены группой выходили на народные воскресные марши с плакатами «Спортсмены с народом!» и «Народ – чемпион», а власть мстила атлетам по полной, не взирая ни на ранги, ни на завоеванные медали. Той же осенью, кроме Елены Левченко, были задержаны многоборец Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин, экс-чемпионка мира по лыжной акробатике Александра Романовская и мисс Беларусь – 2008, бывшая пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольга Хижинкова, чемпион Европы по джиу-джицу Андрей Щербатюк, футболист Роман Гаев.

Под каток системы попали и капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакура, чемпион мира по муай-тай Юрий Булат, а также представительница тайского бокса Александра Ситникова и Игорь Баяр из американского футбола.

«Я прекрасно помню тот момент создания нашей команды. Мы собрались, обсудили текущую ситуацию, решили, что нужно действовать. Создание SOS-BY было попыткой что-то сделать, противостоять этому насилию. Ни у кого в объединении спортсменов никогда не было каких-то личных целей. SOS-BY – общественное объединение, которое живет и будет жить, как и Беларусский фонд спортивной солидарности – более профессиональная, исполнительная, юридическая структура. Мы только дополняем друг друга», – объясняет Артур Удрис.

В конце трагического 2020 года представители свободного объединения спортсменов записали на беларусском языке почти 4-минутный музыкальный ролик в стиле рэп, в котором впервые публично разоблачили суть недавнего кумира многих белорусов, четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой: «Некаторыя куміры ўжо былымі сталі, бо не ўтрымаліся на нашым п’едэстале. Герой Беларусі і легенда наша, дзе ты зараз, Даша? Адкажы нам, Даша: дзе любоў, дзе здрада? Мы цябе любілі, а ты – любіш брата?» Так отреагировали на вялую реакцию Домрачевой на задержание ее родного брата Никиты, которого жестоко избили, а потом заставили подписать протокол, что он участвовал в несанкционированном мероприятии.

«Любой конфликт можно решить мирным путем. Пожалуйста, услышьте», – неизвестно к кому, якобы в пустоту обратилась через свой Инстаграм тогда Домрачева.

Уже в августе 2020-го более тысячи беларусских атлетов высказались против жесткого отношения режима к своему народу, подписав открытое письмо к властям, за что подверглись многочисленным репрессиям.

По данным Беларусского фонда спортивной солидарности, 60 подписантов письма были исключены из национальных сборных, потеряли государственное финансирование. Около 100 спортсменов были задержаны за участие в мирных акциях протеста. Во время беспощадного разгона акций Александра Герасименя была за границей, а увидев по телевизору, как избивали людей, рассказала: «У меня был выбор – высказаться или промолчать. Ведь у меня была своя школа плавания, и в ней работали несколько десятков человек, а тренировались мы в арендованных у государства бассейнах. Около 500 ребят приходили на занятия, и я понимала, что коллеги и дети потерпят обязательно. Так и случилось. Мне позвонили и сообщили, что все договоры со мной приостановлены».

Ряд честных спортсменов был вынужден покинуть страну, а трехкратный призер Олимпиад Александра Герасименя уже в сентябре возглавила Беларусский фонд спортивной солидарности, который помогал атлетам адаптироваться в новых условиях жизни и продолжить тренировки с перспективой выступления на Олимпиаде в Токио.

«Сейчас у нас на повестке дня – антивоенная декларация, которую подписывают все больше и больше известных атлетов во всем мире, олимпийских медалистов, чемпионов мира и своих континентов. И войну в Украине, и беларусский режим мы одолеем только вместе», – подытоживает в разговоре с «Белсатом» гимнаст Семен Букин.

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